Crotone, chiuso un forno abusivo

CROTONE La Squadra Amministrativa della Divisione Pasi della Questura, unitamente ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e a personale dell’Asp/Sian di Crotone, ha effettuato un controllo nei confronti di una attività di produzione e vendita di prodotti da forno, ubicata a Cutro.

La verifica ha consentito di rilevare che l’attività commerciale risultava del tutto abusiva, carente di ogni autorizzazione, priva del registratore di cassa e con significative criticità di carattere igienico-sanitario.

Pertanto, si è provveduto a sanzionare il titolare dell’esercizio commerciale per aver avviato l’attività senza la presentazione della prescritta Scia al Comune di Cutro, per violazioni in materia tributaria, con sospensione immediata dell’attività.

