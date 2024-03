l’annuncio

REGGIO CALABRIA Stop di 60 giorni – invece dei 20 giorni normalmente comminati – per la nave umanitaria Sea Eye 4 che ha trasportato a Reggio Calabria 144 migranti soccorsi al largo delle coste libiche. Si tratta, lamenta la ong, della «detenzione amministrativa più lunga mai imposta ad una nave di soccorso in mare ai sensi del decreto Piantedosi. Una manovra politicamente motivata con un obiettivo: impedirci di salvare persone dall’annegamento per due mesi!».