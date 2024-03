Cosenza, arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

controllo del territorio

COSENZA I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 51enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari operanti, nel corso di predisposto servizio di controllo del territorio, in esito a perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto nella sua esclusiva disponibilità, occultati all’interno di una busta in plastica nel suo furgone, gr. 52 di cocaina e la somma contante di circa euro 1.500,00 di vario taglio. Dall’esito delle analisi della sostanza stupefacente sequestrata, effettuate presso il Lass Carabinieri di Vibo Valentia, è emerso che sarebbero state ricavate 300 dosi di cocaina. Il principio attivo puro è risultato essere pari al 90% circa. L’arrestato, all’esito del giudizio direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la Stazione carabinieri competente per territorio.