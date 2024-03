Regione, all’orizzonte la rotazione dei vertici di alcuni Dipartimenti

dalla cittadella

CATANZARO Novità in vista ai piani alti della burocrazia della Cittadella. Secondo quanto riferisce la Gazzetta del Sud”, la Giunta regionale a breve potrebbe dar luogo di una rotazione di alcuni dirigenti generali alla luce di una serie di vicende che si sono verificate in questi giorni. Anzitutto, è attesa la nomina del nuovo dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute, ora guidato ad interim da Tommaso Calabrò, che è anche dg della Transizione: nelle scorse settimane è stata diramata la rosa dei candidati e l’esecutivo guidato da Occhiuto nella prima seduta utile potrebbe procedere alla designazione del nuovo dg della sanità. La rotazione potrebbe riguardare anche il Dipartimento Agricoltura, considerando che l’attuale dg Giacomo Giovinazzo – secondo la “Gazzetta del Sud” – risulta indagato in un’inchiesta a Reggio Calabria e per lui potrebbe scattare l’applicazione delle norme in materia di anticorruzione. Novità potrebbero esserci anche per il Dipartimento Lavoro, visto che l’attuale dg, Roberto Cosentino, è candidato sindaco a Vibo Valentia con Forza Italia e Fratelli d’Italia.



