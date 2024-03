Fiera di San Giuseppe, la colazione solidale si adegua ai tempi del Ramadan

l’accoglienza

COSENZA «Buongiorno Fiera!» con la colazione multietnica e solidale. Le associazioni che hanno promosso l’iniziativa in occasione della Fiera di San Giuseppe, che in questo weekend avrà il suo clou, fanno sapere che «alla luce della prima giornata, raddrizziamo il tiro per venire incontro ai nostri amici in Ramadan – così si legge in un post della Fondazione Lilli –. Ampliamo la spesa con generi alimentari che si possono consumare anche in serata. Quindi, durante la colazione, offriremo tonno, legumi, panini e bevande a chi, fino al calar del sole, è a digiuno. E agli esercizi commerciali che hanno donato i dolci, chiederemo rustici». All’iniziativa di volontariato lanciata ieri aderiscono anche MOCI Cosenza, Migrantes Cosenz Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Stella Cometa, Agesci, Azione Cattolica, Gruppo Interreligioso e Banco Alimentare. L’accoglienza si vede dal mattino.

Nella foto i volontari che promuovono l’iniziativa (da profilo fb Fondazione Lilli)