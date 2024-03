Catanzaro, c’è lo scoglio Brescia. Cosenza: a Terni inizia il Viali bis. Ecco le probabili formazioni

calcio serie b

Vincenzo Vivarini lo ha detto chiaramente ieri in conferenza stampa. Per il suo Catanzaro quello di oggi (inizio alle ore 14) a Brescia sarà uno scontro diretto, e a questo tipo di partite bisogna iniziare ad abituarsi in vista dei playoff. Tra le due squadre, sesta e settima in classifica, ci sono però ben dieci punti di differenza, un vantaggio che permette alle Aquile di scendere in campo con minori assilli rispetto alle “rondinelle” guidate da Maran che, invece, dovranno lottare probabilmente fino alla fine del torneo per giocarsi l’accesso ai playoff. All’andata al “Ceravolo” vinse a sorpresa il Brescia al termine di un primo tempo dominato da Iemmello e compagni. «Quella sconfitta – ha ammesso ieri l’allenatore catanzarese – mi brucia ancora, stavamo dominando e un episodio banale ha messo in mostra le nostre debolezze, di conseguenza ci ha fatto comprendere meglio la nostra realtà. Da allora, però, siamo cresciuti tanto caratterialmente». Del team lombardo Vivarini ha parlato in termini lusinghieri: «E’ una squadra molto quadrata e ben assemblata, guidata da un allenatore bravo come Maran, con elementi di livello alto per la categoria. Sarà una partita dura anche perché affrontiamo un avversario che ambisce a traguardi importanti e questo confronto può essere un passaggio cruciale nel loro cammino. Noi dovremo capire queste difficoltà che saranno sia tecniche che motivazionali».

A proposito di Maran, ieri l’allenatore del Brescia ha parlato così dei giallorossi: «Fanno molto possesso nella loro metà campo, giocano tanto col portiere, può darsi che a volte andremo un po’ a vuoto, non dovremo farci prendere dalla frenesia di voler incidere in modo troppo istintivo». Ambrosino è stato convocato del ct della Nazionale Under 21 Nunziata per le sfide valide per le qualificazioni all’Europeo del 2025 contro Lettonia e Turchia in programma a Cesena il 22 marzo e Ferrara il 26. Recuperato totalmente Antonini rimasto a riposo nelle ultime settimane per un problema fisico, Vivarini ha l’imbarazzo della scelta in tutti i reparti. Questo il possibile undici di partenza, in campo come sempre con il 4-4-2: Fulignati; Situm, Antonini, Brighenti, Scognamillo; Sounas, Petriccione, Pompetti, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

Cosenza, Viali si affida a Florenzi. Out Zuccon

Non cambierà molto William Viali, atteso oggi alla sua prima partita sulla panchina del Cosenza in questa stagione. Almeno così ha detto due giorni fa nel corso della conferenza stampa di (ri)presentazione al popolo cosentino dopo l’esonero di Fabio Caserta. Non cambierà molto perché è appena arrivato, la squadra fino a qui è stata allenata bene e non ha problemi mentali e fisici. Sarà difficile (ma non impossibile) rivedere il 4-2-3-1 su cui tanto insisteva, senza grossi risultati, il tecnico di Melito Porto Salvo nonostante i malumori della piazza. Più probabile che i Lupi a Terni scendano in campo con un 4-3-3 (o 4-3-2-1). Ma non è da escludere l’opzione 4-4-2.

Ciò che è certo è che mancheranno Tutino (che ha superato brillantemente gli ultimi esami strumentali e sarà pronto dopo la pausa di campionato della prossima settimana), lo squalificato Zuccon e Martino. Per il resto, sono tutti disponibili, compreso Meroni, il cui stop per infortunio muscolare sembrava non finire mai. Difficilmente, però, verrà rischiato in terra umbra. «Contro la Ternana sarà una partita determinante – ha sottolineato Viali –, io ho chiesto alla squadra di vivere questa sfida e basta perché con una classifica così corta e una forbice così stretta, i titoli (sui playoff o playout, ndr) possono cambiare in un modo o in un altro. Troveremo una squadra che sta facendo ottime partite, qualitativa e brava in fase offensiva. Anche a Pisa nonostante la sconfitta ha fatto una prestazione di altissimo livello. La Ternana ha calciatori importanti, strutturati, mister Brera nonostante le difficoltà ha fatto lavoro di grande qualità. Siamo consapevoli della forza dell’avversario ma sono consapevole anche della forza dei miei calciatori». Quella del “Liberati” sarà di certo una partita che tanto potrà di dire sul futuro della compagine silana, a tre punti dai playoff e a quattro dai playout. L’augurio e che l’esonero di Caserta e il coinvolgimento del presidente Eugenio Guarascio nell’inchiesta sullo smaltimento illecito di rifiuti nel Vibonese con conseguente applicazione della misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, in questa settimana non abbia distratto troppo i calciatori. Questa la probabile formazione del Cosenza: Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Praszelik, Voca, Florenzi; Marras, Mazzocchi, Antonucci. (fra.vel.)

