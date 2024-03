Straface candidata sindaco di Corigliano Rossano, Mario Occhiuto: «Figura autorevole»

il commento

CORIGLIANO ROSSANO «La candidatura di Pasqualina Straface a sindaco di Rossano Corigliano è autorevole ed è in grado di costruire un’offerta politico -amministrativa vincente». Lo afferma il senatore Mario Occhiuto di Forza Italia. «Pasqualina è stata un ottimo sindaco di Corigliano – aggiunge Occhiuto – e da consigliere regionale svolge un lavoro quotidiano e incisivo che favorisce e incrementa le possibilità di espansione del territorio jonico. Rossano Corigliano è una città giovane – prosegue Occhiuto – ma racchiude un territorio molto importante e dalle grandi vocazioni produttive e sociali. Sono sicuro che Pasqualina metterà insieme la visione strategica e sostenibile del territorio con la concretezza che la contraddistingue. L’onorevole Straface è in grado di unire, intorno al centrodestra, le forze civiche che chiedono uno sforzo comune per ottimizzare il progetto di fusione già attivo e per irrobustire il tessuto produttivo. Una città che è una sorta di capoluogo di un distretto economico importante e che vanta anche tradizioni culturali di grande spessore. Forza Italia le starà vicino in campagna elettorale – conclude il sen Occhiuto – nella consapevolezza che serva uno scatto di orgoglio per valorizzare un comune che è ormai uno dei più importanti della regione ed un punto di riferimento per tutta la zona jonica, anche oltre i confini della Calabria».

