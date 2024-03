Il “premio” per gli alti burocrati della Regione: circa 1,7 milioni di indennità di risultato per il 2022

dalla cittadella

CATANZARO Una buona notizia e soprattutto un bel “premio” per gli alti burocrati della Cittadella. Un decreto dell’amministrazione dispone infatti la liquidazione dell’indennità di risultato in favore dei dirigenti della Regione con riferimento al 2022: si tratta di circa 1,7 milioni di euro per la precisione, 1,684 milioni) distribuiti tra i dirigenti della Regione per una voce aggiuntiva allo stipendio tabellare. L’erogazione dell’indennità di risultato ovviamente è subordinata alla valutazione positiva dell’attività del dirigente della Regione. Nel decreto regionale si fa riferimento al Contratto Integrativo Decentrato Aziendale (Cida) del personale dirigente della Giunta regionale nel quale all’articolo 9 è stabilito che “è corrisposta per l’anno 2022 un’indennità di risultato non inferiore al 30% della retribuzione complessiva del dirigente”. (c. a.)

