Loizzo: «La legge sullo scioglimento dei comuni va rivista e presto»

l’intervento

COSENZA «Marcello Manna è candidabile…e dove potrebbe candidarsi Marcello Manna? Il suo lavoro si è perso, una giunta la sua, si è perduta. Cosa potrebbe accadere se tra qualche giorno il tribunale amministrativo regionale dichiarasse oltre che candidabile, la sua giunta perduta invano, ovvero ingiustamente sciolta. Una legge quella sullo scioglimento dei comuni che va rivista e presto, presto per tutti, sindaci e cittadini, consiglieri e amministratori, presto per comunità decapitate e senza più un futuro ma candidabili, in politica il tempo è una funzione diretta dell’ esercizio della attività amministrativa e non si riparano le giunte cadute, né si recuperano i sindaci perduti. Ci vuole attenzione legislativa per garantire il diritto dei cittadini a che il loro voto sia protetto dalla mafia quanto dagli errori di giustizia». Lo dichiara l’onorevole Simona Loizzo, deputata della Lega.