Rete ospedaliera, Occhiuto: «Resta tutto come prima, le polemiche non hanno senso»

sanità

CATANZARO «Il problema della rete ospedaliera non c’è». Lo afferma il presidente della Regione Roberto Occhiuto, con riferimento alla rete ospedaliera, in una storia su Instagram nella quale viene riprodotto un suo incontro con il consigliere regionale Antonello Talerico. «C’erano state delle modifiche che il ministero stesso ha qualificato come marginali. Oggi stesso – aggiunge Occhiuto – ho fatto un incontro con i tecnici del ministero insieme al direttore della programmazione. Quindi sostanzialmente rimarrà tutto quanto com’era stabilito nel vecchio decreto, però ci impegneremo semplicemente a fare in modo che la nuova programmazione sia compatibile con il Dm 70, com’è giusto, senza fare tutte queste modifiche. Quindi – conclude Occhiuto – tutte queste polemiche sono polemiche che non hanno senso».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato