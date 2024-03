Spari a Crotone nella notte, indaga la Polizia

l’episodio

CROTONE Spari nella notte a Crotone, in pieno centro. Secondo quanto si apprende, sono 4 i bossoli ritrovati davanti all’ingresso di un appartamento abitato da alcuni cittadini extracomunitari, in via Giacomo Manna. Si tratta di una palazzina di case popolari, proprio nei pressi di Corso Vittorio Veneto.

Sul caso stanno indagando, ora, gli agenti della Polizia di Stato di Crotone.

