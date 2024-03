Cardiologia, prestigioso riconoscimento per la dirigente medico del Gom di Reggio Fabiana Lucà

la designazione

REGGIO CALABRIA «A nome del partito “Azione” della provincia di Reggio Calabria e in qualità di Segretario Provinciale, desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni alla Dr.ssa Fabiana Lucà, Dirigente Medico presso l’U.O.C. Cardiologia UTIC ed Emodinamica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, per essere stata nominata Coordinatrice del Gruppo di Studio Task Force dell'”Approccio Multi-specialistico e Multi-integrato del paziente cardiologico” dell’ANMCO per il biennio 2024-2025. Questa nomina non è solo un riconoscimento dell’eccellenza e del dedicato impegno professionale della Dr.ssa Lucà, ma anche una testimonianza dell’importante ruolo che il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria riveste nel panorama sanitario nazionale. Siamo particolarmente orgogliosi che una professionista del calibro della Dr.ssa Lucà rappresenti la nostra città e la nostra regione in un contesto di rilevanza nazionale come l’ANMCO, una delle più importanti società cardiologiche italiane. La sua esperienza e competenza saranno sicuramente un valore aggiunto nella promozione di un percorso di cura condiviso tra specialisti, al fine di garantire la migliore assistenza possibile ai pazienti cardiologici. Attendiamo con interesse i risultati del loro lavoro, certi che avranno un impatto positivo sul benessere dei pazienti e sull’evoluzione delle pratiche cardiologiche in Italia. Ancora una volta, le mie congratulazioni alla Dr.ssa Lucà per il suo incarico e i migliori auguri per un biennio di successi e soddisfazioni professionali». Lo scrive Santo Suraci, segretario provinciale di “Azione” Reggio Calabria.

