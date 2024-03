Dop e Igp conosciuti ma non per tutti sinonimo di qualità

studio luiss-amazon

MILANO I marchi Dop e Igp, a tutela dell’autenticità dei prodotti per i consumatori italiani ed internazionali, per il 96% degli italiani sono noti, il 55% individua nell’origine territoriale il loro carattere distintivo e per il 27% indicano una qualità superiore del prodotto. Dal rapporto “Conoscenza e percezione di valore delle denominazioni Dop e Igp tra i consumatori in Italia” realizzata da Luiss Business School, con il supporto di Amazon, emerge un quadro sostanzialmente positivo ma si evidenzia la necessità di interventi di valorizzazione per la promozione e la tutela del Made in Italy agroalimentare. L’Italia inoltre è il Paese con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (Dop) e indicazione geografica protetta (Igp) riconosciuti dall’Unione Europea. Si tratta di oltre 800 etichette. Più di due terzi dei consumatori (il 67,5%) ritiene che i prodotti Dop/Igp siano più esposti al problema della contraffazione rispetto agli altri beni alimentari ed è consapevole della necessità di implementare azioni a tutela propria, dei marchi e delle imprese produttrici.

Per Matteo Caroli, Associate Dean for Sustainability & Impact Luiss Business School e coordinatore scientifico della ricerca, «è prioritario rafforzare da un lato le politiche di valorizzazione di tali prodotti nei mercati, dall’altro le misure per abbattere il rischio di contraffazione». Bianca Maria Martinelli, Strategy and Policy Senior Director Amazon Italia, spiega che «Amazon ha sviluppato servizi a protezione della proprietà intellettuale in parallelo a iniziative di formazione e supporto alle oltre 21.000 piccole e medie imprese italiane che vendono su Amazon, di cui oltre la metà ha esportato per 950 milioni di euro nel 2022. Oggi oltre 1 milione di prodotti Made in Italy sono in vendita su tutti i negozi online Amazon».