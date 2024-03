La storia di Arnaldo, vive in aeroporto come Tom Hanks in The Terminal

il caso

È subito scattato un tam tam solidale a Bologna per aiutare Arnaldo, un 83enne originario del Modenese che dallo scorso luglio vive in aeroporto al Marconi perché non può più permettersi di pagare un affitto. Una storia su cui ha acceso i riflettori l’edizione locale di Repubblica e per la quale si sono attivati Comune, ma anche Caritas e Acer, (l’azienda Casa Emilia-Romagna). L’uomo è stato preso in carico dai servizi sociali del Comune di Bologna. L’anziano è stato ospitato in una struttura alberghiera della città, una prima sistemazione – precisa il Comune – a cui nei prossimi giorni seguiranno colloqui per valutare la possibilità di un progetto. Originario della Sicilia, Arnaldo attualmente ha una residenza attiva a Bastiglia in provincia di Modena, dove ha fruito dei servizi rivolti a persone senza dimora. Il Comune di Bologna sta approfondendo con il Comune di residenza quali siano stati i rapporti con i servizi sociali del territorio.

La storia di Arnaldo

Arnaldo è un pensionato. Era un consulente vinicolo ma negli ultimi anni, con la pensione sociale, non è più riuscito a permettersi un appartamento. Così prima è approdato ai servizi assistenziali della sua città e poi ha scelto di cercare ristoro in aeroporto a Bologna. D’estate dormiva fuori «per non dare fastidio», poi col freddo ha trovato riparo all’interno nell’area dei check-in, dove ha trovato un’umanità inaspettata. Prima dell’intervento del Comune, ci viveva da luglio scorso e ormai era «di famiglia» per i lavoratori dello scalo. Gli hanno regalato un sacco a pelo, gli hanno offerto caffè e i pasti durante il giorno hostess e steward, in edicola ha un quotidiano a disposizione. Le sue giornate erano scandite dagli incontri con i piloti, i passeggeri, con chiunque transitasse in aeroporto. Una storia che a tratti evoca il personaggio di The Terminal interpretato da Tom Hanks, che però era bloccato in un aeroporto per motivi burocratici. Ieri Arnaldo avrebbe avuto anche un primo contatto per la stanza da un privato.

«Qui ho trovato persone che non pensavo nemmeno esistessero»

«In estate dormivo fuori, ma poi col freddo sono venuto dentro – ha racconta Arnaldo a Fanpage.it -. E qui ho trovato persone che non pensavo nemmeno esistessero». «Al mattino – ha detto l’uomo prima di essere ospitato dal Comune – mi sveglio verso le 5, vado in bagno, mi lavo, faccio la barba, quando serve farla, e poi mi metto al mio posto. Guardo naturalmente i passeggeri, con alcuni di loro faccio quattro chiacchiere e la giornata me la passo così. Il problema è la notte, che cominci a pensare. E penso sempre che questa non è vita. Confesso qualche volta di aver fatto anche pensieri brutti. Poi però mi sveglio e torno a vivere un’altra volta. Qui ho trovato delle persone meravigliose – ha aggiunto -. Ma spero che venga fuori qualcosa di positivo, ne ho veramente bisogno. E quando succederà faremo una grande festa, anche con chi mi sta aiutando qui in aeroporto. Io desidero solo una casa– continua Arnaldo-, non una casa grande. Una stanza, un bagno, un pezzo di cucina, un letto: qui la notte è un incubo, non è come per chi perde il volo o decide di trascorrere la nottata in attesa di partire».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato