Tragico incidente a Vibo Valentia, due morti

la tragedia

VIBO VALENTIA Tragico incidente in provincia di Vibo Valentia, nel limitrofo comune di San Costantino, sulla strada che porta verso Jonadi. Nel corso della mattinata, un uomo ha perso, per cause ancora in accertamento, il controllo dell’auto, perdendo la vita insieme alla moglie nello scontro con una macchina parcheggiata. Morto sul colpo il marito alla guida, di cui si presume colto da malore, mentre deceduta in ospedale la moglie. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Costantino, il 118 e i vigili del fuoco. Le autorità stanno ancora tentando di ricostruire la dinamica dell’incidente, ma l’ipotesi più accreditata è proprio quella di un malore del conducente. Per la comunità vibonese, si tratta della terza e della quarta vittima della strada in pochi giorni. Proprio ieri si sono tenuti i funerali di Silvia Scardamaglia, la 23enne di Vibo scomparsa nell’incidente in Puglia al rientro da un raduno di cosplay, mentre sono previsti per oggi quelli di Antonio Panzitta, il 31enne di Joppolo morto nello stesso tragico incidente. (redazione@corrierecal.it)