Vincenzo Chindamo a Telesuonano. «Maria continua a parlare di libertà alla Calabria per bene»

l’anticipazione

LAMEZIA TERME Vincenzo Chindamo sarà ospite di “Telesuonano”, l’approfondimento giornalistico in onda ogni questa sera alle 21 sul canale 75 de “L’altro Corriere tv” e in streaming sulla pagina del Corriere della Calabria.

«Avverto grande stanchezza, ma anche la felicità per un percorso di giustizia che finalmente inizia». Così il fratello della povera Maria Chindamo sintetizza davanti a Ugo Floro e Danilo Monteleone lo stato d’animo che lo pervade in un periodo importante e delicato al tempo stesso.

«Ho provato un’emozione fortissima nel varcare la soglia dell’aula di giustizia in cui la scorsa settimana ha preso inizio il processo che dovrà scrivere una parola di verità su quanto è accaduto a mia sorella».

Un inizio atteso per ben 8 lunghissimi anni, racconta Vincenzo, «durante i quali si sono alternate speranze, dolore e frustrazioni. Poi la svolta, appunto, attesa dalla Calabria per bene, da quei tantissimi giovani ai quali Maria continua a parlare di libertà, di emancipazione e di valori che bisogna quotidianamente proteggere dagli assalti della subcultura mafiosa ancora così radicata nella nostra terra».

Sì, Maria parla, ma forse sarebbe meglio dire, tuona, scuote coscienze, esorta alla ribellione. Ucciderla con inaudita malvagità è stato un pessimo affare per la mafia, «che pur nella pianificazione della barbarie ha dimostrato di non essere né perfetta né invincibile, e l’inizio del processo lo dimostra». Il martirio di Maria Chindamo è una lezione che la Calabria ripassa ogni giorno e i suoi frutti migliori, quelli più rivoluzionari devono ancora arrivare.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato