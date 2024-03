Tentata truffa a Lamezia, assolto un imprenditore

il verdetto

Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, lo scorso 23 novembre del 2023, con sentenza depositata l’8 febbraio 2024 ha assolto l’imprenditore Vincenzino Strangis, legale rappresentante della “Esseeffe Costruzioni Srl”, dall’accusa di tentata truffa. La vicenda, di cui ci eravamo occupati, nasce da alcune querele presentate nei confronti di Strangis e nelle quali l’imprenditore lametino veniva accusato di aver, con artifici e raggiri, promesso in vendita a terzi alcuni garage, box-auto dei quali, i querelanti rivendicavano la proprietà, per averli precedentemente, a detta loro acquistati dallo stesso imprenditore. L’iter giudiziario si è concluso con l’assoluzione dell’imprenditore Vincenzino Strangis, perché «il fatto non sussiste».