Il Si Cobas: «La “Dulbecco” intervenga sulla situazione degli infermieri a tempo determinato»

la nota

CATANZARO «Il Si Cobas Calabria vuole porre all’attenzione dell’Aou “Renato Dulbecco” la situazione degli infermieri a tempo determinato che tra pochi giorni vedranno scadere il loro contratto e saranno costretti a lasciare il posto di lavoro. Purtroppo perdendo queste unità si avranno ulteriori disagi nei reparti ospedalieri». Lo scrive in una lettera indirizzata ai vertici dell’azienda il Si Cobas Calabria. «Noi – scrive il coordinatore regionale Roberto Laudini – già da tempo abbiamo scritto al Dipartimento Tutela della salute per sensibilizzare la situazione degli infermieri da assumere con i piani di assunzione a tempo indeterminato. Visto che attualmente non ci sono graduatorie a tempo indeterminato in Calabria, la nostra proposta è stata che Azienda Zero si metta in moto e faccia subito un concorso unico per questa figura, in seconda battuta le aziende e asp possono bandire la mobilità regionale ed extra regionale per reclutare il personale necessario a coprire i piani di assunzione. Il tempo determinato deve essere una soluzione di emergenza ma crediamo che questa situazione degli infermieri è stata gestita malissimo perché da tempo si poteva pensare a un concorso regionale per reclutare il personale a tempo indeterminato e dare stabilità nei reparti ospedalieri. Si può assumere a tempo determinato, appunto per emergenza ma va specificato che questo tipo di assunzione resta valida nelle more di un concorso o di una mobilità regionale ed extra regionale. Aou “Renato Dulbecco” – continua – deve necessariamente prorogare i contratti a tempo determinato e mantenere in servizio il personale fino a che non ci sarà un concorso o una procedura di mobilità. Siamo certi che l’Azienda Ospedaliero universitaria “Renato Dulbecco” possa fare questo passaggio, ovvero mantenere in servizio gli infermieri a tempo determinato. Ricordiamo anche che ci sono molte sostituzioni Oss mai avvenute e l’azienda ha una graduatoria a tempo determinato che può essere utilizzata a questo scopo previo utilizzo della graduatoria di Ao Cosenza (delibera n.358 del30/07/2021) solo non trovando nessuno li si può utilizzare la graduatoria a tempo determinato Oss (delibera n.651/2022) e sostituire così gli oss assenti per gravidanze e aspettative. A breve ci saranno tante assunzioni Oss a tempo indeterminato dalla graduatoria di Ao Cosenza presso questa azienda e su tutto il territorio regionale grazie alla lotta del Si Cobas Calabria. Il Si Cobas è sempre attento sul fabbisogno di personale e una buona gestione porta solo cose positive , una cattiva gestione del personale è fonte di problemi».