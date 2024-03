Ecco The Match, primo evento interamente dedicato allo sport e al tempo libero in tutte le sue abilità

la manifestazione

BELVEDERE MARITTIMO Nato dalla proficua collaborazione tra Game Land e l’Asd Belvedere Calcio Academy, e da una brillante idea di Raffaele Pantano, The Match, è il primo evento interamente dedicato allo sport, al il gioco ed al tempo libero in tutte le sue abilità. L’Iniziativa che rientra nella prima edizione della due settimane dedicate agli amanti dei videogiochi e dei fumetti, Anime e Manga, unisce due mondi, due visioni o qualsivoglia due stili di vita, che hanno trovato per la prima volta – a Belvedere Marittimo – le forza e la voglia di incontrarsi, regalando ai più giovani un pomeriggio di assoluto divertimento. Dai videogames ai Gol in campo, dai Joystick al calcio giocato in un vero campetto, The Match coadiuva tutti questi aspetti, proponendo momenti di aggregazione giovanile e sociale. L’Iniziativa si terrà Mercoledì 27 Marzo. Ospiti presso il Centro Commerciale il Tirreno di Belvedere Marittimo, i giovani dell’Asd Academy di Calcio. Il Programma prevedere ealle ore 14:30 il match virtuale a FC24. La sfida poi diventerà Live, grazie alla partita delle 17:30 al Pantanum Stadio nei pressi della stazione ferroviaria. Soddisfazione è stata espressa dal Belvedere Calcio Academy, che ha inteso dichiarare: “Abbiamo accolto con entusiasmo l’opportunità di partecipare a questa iniziativa realizzata in collaborazione con AllGames di Cosenza. Crediamo fermamente che ogni occasione offerta ai ragazzi per stare insieme, giocare e divertirsi in modo sano e controllato, tanto su un campo da calcio, quanto in una sala ricca di giochi virtuali, può e deve rappresentare una opportunità per socializzare e crescere”. Dello stesso avviso All Games Cosenza e Raffaele Pantano: “Ringraziamo l’Asd Belvedere Calcio Academy – si legge in una nota – per la disponibilità. È un’iniziativa unica. Da Belvedere Marittimo lanciamo un modello di interattività ed aggregazione sportiva che deve diventare un binomio vincente e da esportare in tutta la Calabria. Vi aspettiamo”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato