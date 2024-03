Città unica, sulla «costituente» il gruppo regionale del Pd arriva con 10 giorni di ritardo (rispetto al Pd)

GRANDE COSENZA

COSENZA Visto che siamo pure in un’enoteca, a un certo punto sembra di vivere quel momento in cui si stappa una bottiglia di spumante e non c’è il botto: i consiglieri regionali del Pd convocano una conferenza stampa sulla città unica per annunciare una «costituente» già annunciata 10 giorni fa, per di più dallo stesso Partito democratico e a livello locale.

«Dopo un silenzio strategico» o «forzato» (non è dato sapere da chi), il capogruppo dem a Palazzo Campanella, Mimmo Bevacqua, e il collega Franco Iacucci propongono il più classico dei «tavoli» per arrivare alla immancabile «sintesi» finalizzata a «governare i processi e non subirli» come da lessico di Prima Repubblica: schema in cui non può mancare l’«appello» al centrodestra ad «aprirsi al confronto». Tutto ciò nello stesso momento in cui si imputa alle opposizioni stesse un metodo autoritario, autocratico e illiberale con l’imposizione del referendum consultivo e l’accelerazione sulla Grande Cosenza, con tempismo sospetto («Hanno iniziato a parlarne appena hanno perso Cosenza…» dice il segretario provinciale Vittorio Pecoraro) e un ruolo dell’ex sindaco Mario Occhiuto: «Magari Roberto prima aveva idee diverse in merito – ironizza Iacucci – ma qualche pranzo in famiglia gli è servito per cambiare opinione».

Proposta fuori tempo massimo?

«No, non siamo fuori tempo massimo» ribatte Iacucci, ottimista anche sulla possibilità di «cambiare la legge e modificare il quesito, anche sul nome». La speranza è tutta «negli 8 mesi che abbiamo davanti, poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità».

Bevacqua resta in tema enologico: «Abbiamo tolto un tappo al dibattito. Il consiglio regionale è stato mortificato da un centrodestra arrogante, già a febbraio 2023 abbiamo notato all’ultimo minuto un emendamento a firma Cirillo che escludeva il parere dei consigli comunali e abbiamo sventato il tentativo. Questo Consiglio regionale in due anni ha approvato 10 leggi omnibus, non era mai successo: con Mario Oliverio erano state soltanto due. Così il centrodestra vìola ogni regola alla base della partecipazione democratica. La Calabria Nord merita più rispetto e risposte adeguate, così come sul nuovo ospedale: come ha detto Franz Caruso al governatore “fatelo dove volete, ma fatelo!”».

Locanto e Pecoraro

La presidente del Pd bruzio, Maria Locanto, e il segretario provinciale Vittorio Pecoraro ribadiscono le posizioni già note e rivendicano «coerenza» e «linearità» del partito, in un tema che peraltro era tra quelli cardine alla base del programma di Caruso sindaco e dell’alleanza che lo ha sostenuto nel 2021, cartello del quale il Pd faceva naturalmente parte: in realtà, nel corso di una recente iniziativa pubblica la primogenitura è stata retrodatata di un lustro da Carlo Guccione, candidato sindaco alla tornata elettorale precedente. Perché di una cosa il Pd sembra consapevole: una sua battaglia è stata completamente fagocitata e messa in agenda dal centrodestra. (e.furia@corrierecal.it)

