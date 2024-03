Tagli alle risorse per la sanità, alla Camera Forza Italia punta su un emendamento pro-Calabria

il dibattito

CATANZARO Il gruppo di Forza Italia alla Camera ha presentato un emendamento all’ultimo decreto legge varato dal governo in tema di gestione del Pnrr con l’obiettivo di porre rimedio ai possibili tagli alle risorse per la sanità emersi nei giorni scorsi in un incontro tra il ministro Raffaele Fitto e alcuni presidenti di Regione tra cui il governatore calabrese Roberto Occhiuto. Lo riferisce la “Gazzetta del Sud”. Il decreto governativo, che ha suscitato la “rivolta” dei governatori e anche di Occhiuto che ha minacciato le dimissioni da commissario della sanità calabrese, prevede un’eccezione per gli investimenti delle province autonome di Trento e di Bolzano: l’emendamento del gruppo azzurro, che sarebbe stato “ispirato” dallo stesso Occhiuto (che è anche vicesegretario nazionale di Forza Italia), introdurrebbe la medesima eccezione anche per le Regioni sottoposte a commissariamento, dunque anche per la Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato