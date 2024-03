Crotone, Zauli: «Non amo fare proclami, lavoriamo per far riavvicinare i tifosi»

calcio serie c

CROTONE Vigilia di Potenza-Crotone, partita importantissima per i pitagorici in chiave playoff. Per il tecnico Lamberto Zauli si tratta della seconda partita dopo il ritorno in panchina. «Il Potenza – ha sottolineato l’allenatore – è una squadra che balla tra playout e playoff, la classifica è molto corta per tutti. Ha dei numeri importanti in casa, sa difendere bene con giocatori molto esperti. Massimo rispetto dunque per l’avversario ma noi vogliamo trovare quella continuità che ci permetterà di conquistare i playoff. La formazione? Vogliamo dare continuità, dunque ci saranno pochissimi cambi rispetto alla gara precedente». «Gigliotti e D’Errico si allenano ancora a parte, così rimane la situazione per adesso – ha detto ancora Zauli – mentre Papini ha avuto un problema alla caviglia e non sarà della partita».

Zauli ha ammesso che è difficile e non gli piace fare proclami per attirare un pubblico deluso che fino al girone d’andata pensava di potere vivere una stagione esaltante. «Ci credevamo tutti – ha affermano il tecnico – fino ai primi di gennaio io credevo davvero che questa squadra potesse fare qualcosa di importante, poi ci siamo un po’ persi. Siamo ora in un momento difficile e cercheremo in tutti i modi di risollevarci e raggiungere i playoff senza fare proclami con nessuno. Metteremo il nostro impegno sul campo e la gente che ama il Crotone e soprattutto questo presidente che gli ha dato tanto, sicuramente si riavvicinerà alla squadra». (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato