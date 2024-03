Operaio calabrese muore nel Potentino dopo essere stato colpito da alcuni tronchi

la tragedia

POTENZA Un uomo di 37 anni, di Castrovillari (nel Cosentino), è morto oggi per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto a Sarconi (Potenza). L’uomo, dipendente di un’azienda che opera nel settore del legname, è stato travolto da alcuni tronchi: le lesioni riportate hanno consigliato il suo trasferimento in elicottero nell’ospedale “San Carlo” di Potenza, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Nel pomeriggio le condizioni si sono aggravate e il 37enne è deceduto. Sul fatto indagini i Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lagonegro (Potenza).

