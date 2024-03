Borgo dei borghi 2024, Badolato sfiora la vittoria: a prevalere è Peccioli al fotofinish

il premio

CATANZARO Vittoria sfiorata di un soffio dalla Calabria. Peccioli, paese in provincia di Pisa, si aggiudica il titolo di Borgo dei borghi 2024, il programma di Rai Cultura andato in onda ieri su Rai3, sconfiggendo al fotofinish Badolato e Grazie, anche grazie al voto della Giuria di esperti. Il piccolo borgo in provincia di Pisa da stasera è ufficialmente il più bello d’Italia, per il bellissimo borgo della costa jonica catanzarese comunque un grandissimo risultato Anche quest’edizione del “Borgo dei borghi” ha regalato emozioni uniche. Nata come una “sana competizione tra territori”, questa manifestazione- promossa da Rai-Radiotelevisione italiana nell’ambito del programma tv di RaiTre “Il Kilimangiaro” – si è trasformata in un vero e proprio tributo all’autenticità, alla bellezza e all’eccellenza del patrimonio culturale italiano. Da Nord a Sud, da Est a Ovest, accompagnati dalla conduttrice Camila Raznovich, la kermesse ha attraversato 20 regioni d’Italia, 20 piccoli borghi, 20 realtà diverse che hanno in comune la voglia di raccontarsi e di lasciarsi scoprire.

