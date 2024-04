Fiorita: «Badolato come Sinner, un secondo posto che vale un primato»

l’intervento

CATANZARO «Un secondo posto che vale un primato. Peccato avere sfiorato la vittoria, ma resta il fatto che il nostro territorio, quello della provincia di Catanzaro, è ricchissimo di gioielli storici, paesaggistici e ambientali». Lo scrive il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita commentando il risultato conseguito da Badolato nella competizione “Il Borgo di Borghi” promossa dalla trasmissione “Kilimangiaro” di Raitre che ha visto il comune della costa ionica catanzarese classificarsi alle spalle di Peccioli, comune del pisano, che ha ottenuto il primo posto. «E la città di Catanzaro, se davvero vuole diventare Grande – aggiunge Fiorita – deve guardare oltre i suoi confini e contribuire a realizzare un sistema turistico, in questo caso sulla fascia ionica, capace di generare sviluppo e occupazione. Dalla nostra Giovino, passando per il lungomare che stiamo “saldando”, per poi collegarci alla Roccelletta, a Squillace, a Copanello e poi ancora a sud. Noi dobbiamo migliorare molto e avere la capacità di metterci alla testa di questo processo. Grazie Badolato per questo stimolo importante».