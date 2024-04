A CHIARE LETTERE | Europee, candidature di servizio e la Calabria dei portatori di borracce – VIDEO

il format

LAMEZIA TERME Le trattative nei partiti in vista delle elezioni comunitarie al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «A parte poche eccezioni, per quanto riguarda soprattutto le forze politiche maggiori – si evidenzia “A Chiare Lettere” – il quadro delle candidature finora prefigura ben poco spazio per i calabresi, a conferma del ruolo marginale e ancillare della nostra classe politica rispetto a quella nazionale. La Calabria evidentemente è buona solo per portare le borracce ai capitani. Poi ci si meraviglia se l’Europa è lontana e se i calabresi disertano le urne».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato