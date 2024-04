«La città dopo lo scioglimento dell’amministrazione». A Rende un confronto tra politica e cittadini

l’iniziativa

RENDE «La città di Rende da diversi mesi è governata da una triade commissariale nominata a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale decretato dal Ministero degli Interni. Le conseguenze sul piano amministrativo e politico sono rilevanti, nondimeno il rischio concreto di un definitivo scollamento tra cittadini e istituzioni». Lo scrive l’associazione AttivaRende presentando l’iniziativa che si svolgerà lunedì 8 aprile alle 18 presso il Museo del Presente. Parteciperanno il docente Unical Renato Rolli, il professore Antonello Costabile, la deputata del M5S Anna Laura Orrico, il senatore del Pd Nicola Irto, il consigliere comunale Mimmo Talarico, oltre ad associazioni varie e sindacati. Modera la giornalista Daniela Ielasi. «L’incontro in programma che vede insieme giuristi, sociologi, politici e cittadini, ha lo scopo di esplorare la natura dell’Istituto e dei suoi effetti, compresi gli spazi di partecipazione e agibilità democratica che è possibile rendere disponibili. L’occasione è altrettanto importante per verificare la capacità e la volontà della politica e dell’associazionismo civico di ricomporre il tessuto sociale cittadino gravemente compromesso dalle politiche amministrative di questi anni, e di rimettere in campo un dibattito democratico sul presente e futuro della città».