Serie B, Tutino e Antonucci salvano il Cosenza: con la Feralpisalò finisce 2-2

il risultato

COSENZA Un punto che smuove la difficile classifica del Cosenza, nonostante una partita complicata con i rossoblu costretti a inseguire due volte. La sfida salvezza tra FeralpiSalò e Cosenza si conclude con un pareggio che lascia i lupi a ridosso dei playout. I bresciani passano due volte in vantaggio, ma in entrambi i casi il Cosenza riesce a riprendere la partita. La Mantia porta in avanti i padroni di casa al 19′ con un bel colpo di testa su assist di Felici, ma Tutino fa 1-1 con una splendida sforbiciata al 27′. Nella ripresa La Mantia raddoppia su rigore (9′), ma il nuovo entrato Antonucci firma il 2-2 ad un quarto d’ora dalla fine. Un Micai prodigioso salva più volte i lupi dalla sconfitta. Il pari finale vale come un bicchiere mezzo vuoto per la FeralpiSalò, che spreca l’occasione per accorciare sui play out. Mantiene il distacco di 4 punti il Cosenza che raggiunge il Bari a 35 punti.

Tabellino

COSENZA: Micai; Gyamfi, Camporese, Meroni, D’Orazio; Voca (64′ Antonucci), Calò, Florenzi (64′ Praszelik); Marras (81′ Canotto), Tutino (94′ Crespi), Mazzocchi (81′ Forte). A disp.: Marson, Cimino, Frabotta, Fontanarosa, Venturi, Zuccon, Viviani. All.: Viali

FERALPISALO’: Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Felici (81′ Giudici), Zennaro (81′ Tonetto), Fiordilino, Kourfalidis, Letizia (94′ Pilati); La Mantia (64′ Butic), Dubickas (64′ Compagnon. A disp. : Liverani, Volpe, Krastev, Hergheligiu, Attys, Manzari, Pietrelli. All. : Zaffaroni

ARBITRO: Davide Ghersini della sezione di Genova, assistenti: Mattia Scarpa della sezione di Reggio Emilia e Claudio Barone della sezione di Roma 1. Quarto ufficiale: Aleksandar Djurdjevic di Trieste. VAR: Federico Dionisi de L’Aquila, AVAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.

MARCATORI: 19′ La Mantia, 27′ Tutino, 54′ La Mantia (rig), 74′ Antonucci

NOTE: Spettatori presenti: , tifosi squadra ospite: 558 . Espulsi: . Ammoniti: Marras, Tutino, Ceppitelli, Compagnon. Angoli: 9-5 . Recupero: 3′ pt – 6′ st