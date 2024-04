World Spirits Award 2024, medaglia d’oro per Amarsud e Ginsud

il trionfo

La Calabria si distingue nuovamente sul panorama internazionale grazie all’eccellenza dei suoi talenti. Medaglia d’oro per Amarsud e Ginsud al World Spirits Award 2024 nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta a Salisburgo il 23 marzo scorso, presso lo Stiegl-Gut Wildshut a St. Pantaleon.

Al “World Spirits Award 2024” hanno preso parte contendenti provenienti da 25 nazioni, per un totale di oltre trecento etichette con una varietà di prodotti che spazia dal gin, whisky e rum fino alle acquaviti di frutta e ai distillati 100%. I risultati si basano sul sistema di valutazione WOB a 100 punti, studiato appositamente per gli alcolici. La garanzia per una valutazione obiettiva è una giuria internazionale di degustatori con molti anni di formazione ed esperienza.

I due prodotti si sono distinti per originalità e qualità: Ginsud, un London dry gin dall’aspetto cristallino e puro, affonda le sue radici nella grande tradizione italiana. Il suo gusto bilanciato e ineguagliabile è il risultato di ingredienti attentamente selezionati, espressione autentica del microclima e delle caratteristiche minerali delle terre del Sud. Amarsud mantiene l’autenticità del liquore identitario del fine pasto italiano, aggiungendo contemporaneità e raffinatezza, risultando così un connubio unico nel suo genere.

Il premio sottolinea l’importanza del contributo della Calabria al mondo dei liquori. Questo riconoscimento è il risultato dell’impegno, della dedizione e della straordinaria competenza che Roberto Gulino ha dimostrato nel proprio campo. Il cosentino Gulino è un artista della mixology che fa della continua ricerca e della sperimentazione gli elementi vincenti dei suoi prodotti. La Calabria continua a emergere come un vero e proprio vivaio di talenti, dimostrando che la regione ha molto da offrire non solo a livello locale, ma anche su scala nazionale e internazionale.

Il successo di Roberto Gulino e dei suoi prodotti sono motivo di orgoglio per tutta la comunità calabrese e un chiaro segno del grande potenziale che la regione possiede. Questo risultato dimostra che la determinazione e la competenza possono davvero portare a risultati straordinari. (redazione@corrierecal.it)

