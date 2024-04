Mauro D’Acri abbraccia il programma di “Primavera Democratica-Montalto Uffugo merita”

verso le elezioni

MONTALTO UFFUGO Nel pomeriggio di sabato 6 aprile si è svolto un proficuo incontro tra i referenti della lista “Primavera Democratica – Montalto Uffugo merita” e il candidato a sindaco di Montalto Uffugo Mauro D’Acri. Da giorni Mauro D’Acri ha intrapreso un dialogo con questo gruppo politico volto a garantire rappresentanza e voce alle loro istanze all’interno della coalizione civica che sostiene la sua candidatura. Nel corso dell’incontro D’Acri ha voluto ribadire la propria stima verso il gruppo guidato da Francesco De Luca ed il suo personale apprezzamento, mai taciuto anche negli scorsi mesi, per le iniziative messe in campo e la qualità delle proposte presentate. Lo scambio di idee ed il confronto tra i programmi del candidato sindaco e del gruppo politico sono stati al centro dell’incontro. “Primavera Democratica – Montalto Uffugo merita” ha presentato un documento programmatico al candidato sindaco che lo ha accolto con favore, nella comune volontà di ricostruire a Montalto Uffugo un tessuto sociale che viva nella partecipazione attiva dei cittadini alle scelte amministrative. Valorizzazione della storia e della cultura montaltese, investimenti per guidare uno sviluppo industriale ed abitativo, ruolo centrale nello snodo Sibaritide – UniCal – Tirreno, giovani e luoghi di aggregazione saranno al centro della campagna elettorale.

Il logo di Primavera Democratica



«La comune volontà – hanno affermato – è quella di rendere Montalto Uffugo una città vivibile e inclusiva, capace di garantire i bisogni essenziali e di guardare al futuro con competenze e una programmazione attenta ed efficace. Montalto Uffugo dovrà farsi trovare pronta a guidare un processo di cambiamento che in questi anni sta riguardando tanto la popolazione quanto l’Intero territorio a nord di Cosenza».

