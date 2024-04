Occhiuto sul cantiere del nuovo aeroporto di Lamezia: «Biglietto da visita della Regione» – VIDEO

i lavori

LAMEZIA TERME «Stiamo lavorando senza sosta per dare alla Calabria ciò che merita sotto ogni punto di vista». Con questo slogan scritto a grandi lettere sui social, il governatore calabrese Roberto Occhiuto ha postato un video della sua visita nel cantiere del nuovo aeroporto di Lamezia Terme. «Lavori in corso – dice Occhiuto nel video parlando con l’ingegnere dei lavori – cominciamo con questo blocco che entro maggio sarà finito e sostituirà quell’orribile capanna». Grande attenzione, viene evidenziano, verrà data all’ambiente, verranno inoltre utilizzati 35 metri di trave lamellare. Le travi in tutto saranno 14. «Deve essere bello perché l’aeroporto è il biglietto da visita di una Regione, è la sua porta di ingresso», conclude Occhiuto.











Il video postato da Occhiuto

