Pirossigeno Cosenza, il ds Rocco Bossio premiato ad Amantea

AMANTEA In occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e della Pace, istituita dall’Onu, l’amministrazione comunale di Amantea, guidata dal delegato allo Sport Andrea Perciavalle, ha premiato le eccellenze sportive locali che si sono contraddistinte a livello nazionale e internazionale.

Nell’ambito della manifestazione, che si è tenuta stamane, spicca il riconoscimento al cittadino amanteano Rocco Bossio, Direttore Sportivo della Pirossigeno Cosenza, per i successi ottenuti dal club rossoblù nelle ultime stagioni.