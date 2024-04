Assemblea dei Sindaci, via libera al Bilancio di Previsione

dalla provincia

COSENZA Parere favorevole da parte dell’Assemblea dei Sindaci – riunitasi questa mattina nel Salone delle Adunanze del Palazzo della Provincia – sul Bilancio di previsione 2024-2026. Numerosa la partecipazione dei Primi Cittadini o loro delegati ai lavori assembleari, che hanno deliberato positivamente ad altissima maggioranza sul documento contabile, con due soli voti contrari (Cosenza e Acri) e l’astensione del delegato del Commissario prefettizio del Comune di Rende.

Grande la soddisfazione della Presidente Succurro per l’importante risultato: «Il dato che emerge dal documento che abbiamo presentato questa mattina non è solo numerico, ma significativo dell’impegno di questa Amministrazione, certificato dall’inserimento di oltre cento interventi che potranno essere effettuati sul vastissimo territorio provinciale. Un segnale fortissimo che diamo ai Sindaci, perché da Sindaco conosco bene le loro difficoltà», il commento. «Ringrazio i Sindaci per una votazione che può essere definita plebiscitaria senza tema di smentita, a dimostrazione che l’Ente gode di ottima salute ma soprattutto di ottima stima» – ha proseguito Rosaria Succurro, aggiungendo inoltre che uno dei pochi lati positivi della sciagurata Legge Delrio è quello di avere affidato la Presidenza degli Enti di Area Vasta a un Sindaco tra i Sindaci. Dopo l’acquisizione del parere odierno, il documento contabile tornerà in Consiglio Provinciale per l’approvazione definitiva.