L’annuncio dell’Avis di Cosenza: «Ci è stata accanto sostenendoci con devozione ed entusiasmo incessante»

il ricordo

COSENZA È morta Iolanda Provenzano, la madre dell’attore cosentino Peppino Mazzotta, noto al grande pubblico per aver interpretato l’ispettore capo Giuseppe Fazio nella serie tv Rai “Il commissario Montalbano”, tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. A dare la triste notizia è stata l’Avis di Cosenza, di cui la signora Provenzano era una grande sostenitrice e donatrice. «Siamo senza parole – si legge in un post social dell’Avis – dopo aver appreso della scomparsa di Iolanda Provenzano. Simpaticamente da noi soprannominata “Signora Montalbano”, per via di suo figlio Peppino Mazzotta, ci è stata accanto sostenendoci con devozione ed entusiasmo incessante. Donatrice e volontaria esemplare, è stata e rimarrà sempre un pezzo della nostra grande famiglia. Ciao Iolanda, porteremo nel nostro cuore il tuo ricordo; la tua forza d’animo e il profumo di quei buonissimi manicaretti che portavi ogni volta. Ci mancherai. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia tutta». (fra.vel.)