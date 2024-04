Calabria al Vinitaly and the city con il live di Sarafine, vincitrice di X Factor

l’evento

VERONA Degustazioni, incontri ed eventi nel cuore di Verona: questo è Vinitaly and the City, il fuori salone della fiera enologica più importante d’Italia. La Calabria, in particolare, sarà protagonista con diversi appuntamenti, tutti in programma tra i vicoli e nelle piazze della città scaligera. Si parte venerdì 12 aprile, alle ore 21.15, sul palco allestito nella Loggia di Fra Giocondo, in Piazza dei Signori, con il live di Sarafine, nome d’arte di Sara Sorrenti, la vincitrice dell’ultima edizione di X Factor. Sarafine scrive, canta, produce, suona, tutto in prima persona. Le sue canzoni mixano influenze musicali di elettronica e di generi più leggeri, come Dubstep, Tecno, Trap, Drill, e Pop. A corona della sua esibizione, sullo schermo di Piazza dei Signori verrà trasmessa una selezione video de “I cieli di Calabria” realizzati per Calabria Straordinaria, così da promuovere una narrazione nuova – anche per immagini – della nostra regione. L’iniziativa è promossa ed organizzata dalla Regione Calabria, in collaborazione con Arsac ed i Consorzi di Tutela dei Vini calabresi.