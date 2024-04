Giornata del mare, Valditara a Reggio Calabria: «Grande attenzione per questa terra meravigliosa» – FOTO

l’iniziativa

REGGIO CALABRIA «Il mare è una una ricchezza da salvaguardare». Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a margine della “Giornata nazionale del mare e della cultura marinara” che quest’anno si è svolta a Reggio Calabria. Un’occasione per sensibilizzare le nuove generazioni circa l’importanza del mare, come fonte di vita, e delle coste, promuovendo azioni volte alla loro tutela. L’Arena dello Stretto ha fatto da location all’evento promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con la Guardia costiera. Circa 800 gli studenti provenienti da tutta Italia che hanno potuto assistere a spettacolari simulazioni di soccorso e salvataggio in mare e conoscere da vicino gli strumenti messi in campo durante le operazioni.

«Abbiamo voluto che fosse proprio qui in Calabria, a Reggio, per lanciare un ulteriore segnale di grande attenzione a questa terra meravigliosa e per lanciare un segnale di quanto importante può essere questa regione per l’Italia intera», ha spiegato il ministro dell’Istruzione che nel corso del suo intervento sul palco ha rimarcato, rivolgendosi agli studenti, l’importanza di avere «consapevolezza delle meraviglie che vanno tutelate e protette» e di avere la «responsabilità di rispettare il mare».

Giusi Princi e il ministro Valditara

«La scuola calabrese è sempre più centrale in una politica governativa», ha spiegato al vicepresidente Giusi Princi, che ha aggiunto: «L’evento di oggi diventa occasione per ospitare più di 800 studenti provenienti da tutta Italia. Del resto la Calabria ha una vocazione marittima naturale, non dimentichiamo che il nostro Mediterraneo è stato individuato come hotspot della biodiversità. Oggi è un’ulteriore occasione per valorizzare la cultura della sensibilità ambientale, la tutela di questo importantissimo patrimonio che è il nostro mare».