La scelta del Csm: Giovanni Bombardieri sarà il procuratore di Torino

il nome

REGGIO CALABRIA Bombardieri a Torino e Romanelli a Bergamo. È quanto ha deliberato oggi la quinta commissione del Csm (il Consiglio superiore della Magistratura) che ha proposto al Plenum Giovanni Bombardieri come nuovo Procuratore della Repubblica al Tribunale di Torino e Maurizio Romanelli come nuovo procuratore a Bergamo. Dunque Bombardieri, da Reggio Calabria è pronto a trasferirsi a Torino, città colpita proprio di recente dall’inchiesta Echidna sugli intrecci tra la ‘Ndrangheta e gli appalti dell’autostrada Torino-Bardonecchia. Toccherà ora al Plenum ratificare la proposta unitaria.

Il profilo

Nato a Melito di Porto Salvo (nel Reggino) il 26 novembre 1962, Bombardieri in passato è stato anche procuratore aggiunto a Catanzaro. Numerose le sue inchieste di ‘ndrangheta. Si è occupato anche di terrorismo. Maurizio Romanelli era in favorito per la procura di Bergamo nel caso non fosse andata in porto la nomina alla Procura di Torino, dove, appunto, è stato indicato Bombardieri.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato