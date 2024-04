Reggio, al Parco Ecolandia è «vietato calpestare i sogni». Dopo il rogo la mobilitazione

l’iniziativa

REGGIO CALABRIA «Vietato calpestare i sogni». Dopo il rogo devastante che nei giorni scorsi ha raso al suolo gli uffici della direzione del Parco Ecolandia a Reggio Calabria, cittadini, associazioni e istituzioni prenderanno parte a un evento per mostrare la propria vicinanza. Tanti gli attestati di solidarietà arrivati dopo il grave atto intimidatorio che si è consumato nel parco ludico localizzato nel quartiere di Arghillà, a nord del centro abitato di Reggio Calabria. Il Consorzio Ecolandia, soggetto del terzo settore, aderente alla rete promossa dall’Associazione Libera “La libertà non ha pizzo”, ha nei suoi dieci anni di attività trasformato il Parco da luogo vandalizzato e abbandonato a luogo significativo ed eccellenza del Sud Italia. «La solidarietà è forte e tutti ci chiedono di continuare nell’impegno, preso molti anni fa, di non mollare, a fronte del triste evento che nei giorni scorsi ha distrutto gli uffici del Parco. Desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che abbiamo sentito sinceramente vicini a noi. Sabato 13 Aprile condivideremo un momento di incontro per continuare a camminare insieme, durante il quale i rappresentanti delle Associazioni potranno esprimere la propria vicinanza, perché è solo uniti che si superano le difficoltà e si testimonia alle nuove generazioni che al Parco Ecolandia è “vietato calpestare i sogni”», comunica la direzione.

L’evento prevede la presenza di diversi artisti del territorio che si esibiranno gratuitamente. Al momento hanno aderito Fulvio Cama, Asd ludico-educativa Lelefante, Teresa Masciana, Globo Teatro Festival, Luisa Malaspina, Americo Melchionda, Maria Milasi, Officina Jonika delle arti, Valentino Santagati, Scena nuda con Teresa Timpano, Charles Winning associazione Zefiro. (m.r)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato