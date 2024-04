Agronetwork si presenta per la prima volta a Vinitaly

l’esordio

VERONA Agronetwork sarà per la prima volta a Vinitaly 2024. Nuove tendenze: salute, ricerca, innovazione e formazione i focus dei 4 incontri organizzati dall’associazione costituita da Confagricoltura, Nomisma – Ricerca e consulenza per il business e Luiss Guido Carli per promuovere il dialogo tra industria e agricoltura in Italia e in Europa. Questi i panel: “Le bevande in Italia: tematiche e tendenze”; “Pact4skills: un patto per le nuove competenze con particolare attenzione al settore vitivinicolo”; “I Progetti Europei legati al settore vitivinicolo”; “Aspetti sociali e sanitari del consumo moderato di bevande alcoliche: il Position paper sul vino del Cluster Agrifood Nazionale (CL.A.N.)”.