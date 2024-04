Scoperta evasione, ricavi per 1,4 milioni non dichiarati

i controlli

BRINDISI Avrebbe omesso ricavi per oltre 1,4 milioni di euro, con la vendita in ‘nero’ di 620 autoveicoli. Questa l’accusa mossa nei confronti del titolare di una concessionaria del Brindisino. Gli accertamenti sono stati eseguiti dalla Guardia di finanza nell’ambito di specifici controlli per il contrasto all’evasione fiscale. Dalle verifiche sarebbe emerso che, dal 2018 al 2022, l’uomo non avrebbe presentato le dichiarazioni dei redditi prescritte e che non erano mai state istituite le scritture contabili previste per la compravendita degli autoveicoli.