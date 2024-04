Illegittima la norma della Regione, su agenti contabili competenza esclusiva dello Stato

il provvedimento

ROMA Il legislatore regionale non può attribuire autonomamente ad alcuni soggetti la qualifica di agente contabile, in quanto tale potere è di competenza esclusiva statale. Lo ha sancito la Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una norma contenuta in una legge della Regione Calabria (n.22/2007). La Corte costituzionale, in particolare, ha affermato che la disposizione regionale censurata, attribuendo autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle società partecipate dalla Regione Calabria, «esula dalla competenza del legislatore regionale»: quest’ultimo, secondo i “giudici delle leggi”, «può unicamente disciplinare l’assetto organizzativo interno della gestione societaria ed eventualmente gli ambiti della delega di amministratori e sindaci, ma non può anche attribuire loro la qualifica di agente contabile invadendo così la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall’articolo 117 della Costituzione nella materia “giurisdizione e norme processuali” e dunque, nello specifico, quella inerente al giudizio di conto».

