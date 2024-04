Jari Vandeputte re degli assist della serie B. Calò del Cosenza insegue – GRAFICI

i dati

È Jari Vandeputte il calciatore di serie B che in questa stagione ha dispensato più assist. Il 28enne belga del Catanzaro con i suoi passaggi vincenti guida questa speciale classifica a quota 11, seguito dall’attaccante del Parma Ange-Yoan Bonny (9) e da Valerio Verre della Sampdoria, Dennis Johnsen e Franco Vasquez della Cremonese, Giacomo Calò del Cosenza e Franco Lepore del Lecco (7). Nelle posizioni di vero figurano un altro calciatore del Catanzaro, capitan Pietro Iemmello, e del Cosenza, Manuel Marras con 5 assist. A quota tre ecco Mario Situm e Tommaso Biasci del Catanzaro e Federico Zuccon del Cosenza.

Oltre agli assist, Vandeputte è tra i primi della categoria anche per quanto riguarda i gol realizzati, ben 9, non pochi per un esterno di centrocampo. La classifica marcatori vede in testa Joel Pohjanpalo del Venezia con 19 centri. A 14 ecco Gennaro Tutino del Cosenza, seguito a una sola lunghezza da Iemmello. Bene anche Biasci con 10 gol messi a segno. (f.v.)

Classifica assist

Classifica marcatori

