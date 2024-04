A Limbadi sit-in a otto anni dalla scomparsa di Maria Chindamo

il ricordo

Organizzato un sit-in in occasione dell’ottavo anniversario dalla scomparsa di Maria Chindamo, l’imprenditrice di Laureana di Borrello scomparsa il 6 maggio 2016 di fronte ai suoi terreni a Limbadi. Proprio davanti a quei terreni si riuniranno quanti vorranno ricordare il terribile omicidio dell’imprenditrice, dietro il quale, come dimostrano le indagini, si cela una commistione tra gli interessi della ‘ndrangheta ai terreni dell’imprenditrice e motivi familiari legati al suicidio, esattamente un anno primo, del marito Ferdinando Punturiero. Ad organizzare l’evento, insieme ai familiari della vittima, un nutrito cartello di organizzazioni tra le quali il Centro Comunitario Agape, Libera, GOEL – Gruppo Cooperativo, il comitato Controlliamo Noi Le Terre Di Maria, Comunità Progetto Sud, Penelope Italia e tanti altri che stanno aderendo in queste ore. «Il 6 maggio a Limbadi, davanti al cancello dove si è consumato questo efferato delitto, – si legge in una nota del Comitato promotore – onoreremo la memoria di Maria stringendoci attorno ai familiari e a tutta la comunità. Sarà un momento in cui ribadiremo in maniera collettiva che la storia di Maria è la storia di tante cittadine e cittadini che hanno scelto da che parte stare e soprattutto che esiste una Calabria che riesce a riscattarsi e a rinascere dal dolore di queste storie. Nel frattempo si è aperto il processo, davanti alla Corte d’Assise di Catanzaro, che apre uno spiraglio di giustizia e speranza». A tal proposito Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, ha dichiarato: «Non ho mai smesso di credere nell’operato della magistratura, anche quando ci poteva essere qualche momento di sconforto, e l’apertura di questo processo ne è la prova». «Per tutte queste ragioni con le autorità, le organizzazioni del terzo settore, le associazioni, le scuole e i singoli cittadini ci ritroveremo il prossimo 6 maggio, a partire dalle ore 10.00, nel luogo in cui Maria scomparse nel 2016, in contrada Montaldo a Limbadi».