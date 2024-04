Incidente stradale nel Cosentino, coinvolto il sindaco di Vaccarizzo Albanese

sulla provinciale 180

VACCARIZZO ALBANESE Un violento incidente stradale si è verificato in serata lungo la strada Provinciale 180 che collega il vecchio tronco della Statale 106 con il borgo di Vaccarizzo Albanese. Nell’impatto sono state coinvolte due vetture, un cross-over Audi ed un Suv Toyota, che nel procedere in direzioni opposte si sono scontrate quasi frontalmente. Sulla prima auto viaggiavano alcuni giovani, sull’altra, invece, il sindaco del piccolo comune dell’Arberia, Antonio Pomillo. Alcuni testimoni che in quel momento transitavano lungo l’arteria hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che hanno aperto l’auto su cui viaggiava il primo cittadino, consentendo ai sanitari del 118 di prestare i soccorsi. Pomillo è stato così stabilizzato e trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale spoke di Corigliano-Rossano.