Arrical, ancora un rinnovo: Gualtieri resta commissario per (almeno) altri sei mesi

Autorità rifiuti e risorse idriche

CATANZARO Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha disposto la permanenza di Bruno Gualtieri nell’incarico di commissario straordinario dell’Autorità “Rifiuti e Risorse Idriche” della Calabria, l’ente di governance regionale in tema di acqua e rifiuti: la proroga vale per sei mesi o fino alla costituzione degli organi dell’Arrical. Si tratta in pratica del terzo rinnovo per Gualtieri: l’ultimo è stato nello scorso ottobre. Il rinnovo – si legge nel decreto di nomina di Occhiuto – è motivato dalla necessità di «assicurare la governance» della Arrical «nelle more degli adempimenti previsti per la definizione degli organi dell’Arrical», considerando che «stante l’imminente competizione elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo, è opportuno non effettuare nomine o designazioni, non strettamente necessarie» e che per questo la Giunta regionale nei giorni scorsi «ha deliberato la permanenza nelle rispettive funzioni degli organi commissariali straordinari nominati ai vertici degli enti strumentali e degli ambiti territoriali di caccia, onde consentirne il regolare funzionamento e, nel contempo, garantire la più ampia trasparenza e neutralità nella gestione delle procedure di nomina degli ordinari organi di vertice degli enti medesimi». (c. a.)

