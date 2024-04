‘Ndrangheta, processo “Chimera”: assolto (dopo 9 anni) Antonio Villella

la sentenza

ROMA Assolto «per non aver commesso il fatto». Con il giudizio della Corte di Cassazione si è concluso, dopo 9 anni, l’iter giudiziario di Antonio Villella. L’uomo – difeso dagli avvocati Francesco Gambardella e Gianluca Careri – fu arrestato nel 2015 nell’ambito dell’operazione “Chimera” della Distrettuale antimafia di Catanzaro, un maxiblitz contro le cosche di ‘ndrangheta con l’arresto di oltre 60 persone tutte denunciate per varie ipotesi di reati di mafia. Villella, in particolare, era accusato di far parte della cosca di ‘ndrangheta di Lamezia Terme Cerra-Torcasio-Gualtieri e, in primo grado, era stato condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere.

L’odissea

La sentenza di condanna, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro, fu annullata una prima volta dalla Corte di Cassazione con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catanzaro. Quest’ultima, nonostante la Cassazione avesse ritenuto illegittima la condanna di Villella, confermò ugualmente la sentenza. Da qui un nuovo ricorso in Cassazione da parte dei difensori, conclusosi, l’8 gennaio 2020, con la pronuncia, da parte del Supremo Collegio, di una seconda sentenza di annullamento con l’ennesimo rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catanzaro. Si è quindi svolto l’ennesimo giudizio di appello durante il quale il Procuratore Generale della Corte di Appello ha chiesto ed ottenuto l’acquisizione di numerose sentenze pronunciate nell’ambito di altri processi, per poter motivare la finale richiesta di conferma della condanna del Villella, così come inflitta dal giudice di primo grado. Dopo la discussione dei difensori del Villella, nella tarda serata di ieri e dopo ben due annullamenti da parte della Corte di Cassazione, si è concluso il processo a carico di Antonio Villella, con una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. (Gi.Cu.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato