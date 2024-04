Catanzaro, premiate le eccellenze del territorio nelle professioni e nelle arti

l’iniziativa

CATANZARO Il Lions International premia le eccellenze del territorio nelle professioni e nelle arti, attraverso il conferimento di un premio consegnato a quanti si sono distinti nelle arti e nelle professioni, dando lustro al proprio territorio. Una cerimonia molto partecipata, quella che si è svolta nei giorni scorsi nella sala concerti di Palazzo de Nobili, a Catanzaro, che ha visto tra protagonisti anche il Governatore del Distretto 108 Ya, Pasquale Bruscino, oltre che Pino Naim, II vice governatore del Distretto 108 Ya e Franco Scarpino, immediato past Governatore del Distretto 108 Ya. Quello che arriva dalla manifestazione organizzata dai Lions Club è un messaggio di speranza: la Calabria è terra di grande professionalità ed è giusto conferire un riconoscimento a quanti, anche scegliendo di tornare dopo un periodo di formazione lontano dalla propria terra, hanno deciso di mettersi al servizio della regione. Hanno partecipato i seguenti Lions Club: Catanzaro Host, presidente Danilo Iannello; Vibo Valentia, presidente Danilo Cafaro; Crotone Host, presidente Francesco Morace; Lamezia terme, presidente Luigi Guadagnolo; Soverato VjDs, presidente Maria Giovanna Pirritano; Nicotera presidente Vittoria Vardè; Squillace “Cassiodoro”, presidente Marina Cervasi; Catanzaro Mediterraneo, presidente Lelio Valerio Gallo; Catanzaro “Rupe ventosa”, presidente Domenico Magro; Catanzaro Temesa, presidente Gregorio De Vinci. La serata, moderata da Maria Bitonte, coordinatore delle circoscrizioni, ha avuto inizio con i saluti istituzionali da parte di Danilo Iannello, presidente del Lions Club Catanzaro Host, Giusy Iemma, vice-sindaco del Comune di Catanzaro e Maurizio Bonanno, presidente della II Circoscrizione. I lavori sono stati introdotti da Pasquale Sessa, coordinatore distrettuale del service “Le eccellenze nelle professioni e nelle arti del territorio”. “La Calabria è spesso associata a notizie negative nei media anziché ai successi e ai talenti dei suoi abitanti – ha sottolineato – Dobbiamo contribuire a cambiare questa narrativa negativa dimostrando la varietà e la ricchezza della cultura calabrese, evidenziando altri aspetti positivi che spesso non vengono considerati. È fondamentale promuovere una visione più equilibrata e positiva della Calabria, sfidando gli stereotipi negativi e mettendo in risalto le molteplici sfaccettature e i talenti della regione”. “Al di là del premio, ne riceviamo tutti un messaggio importante, caratterizzato da buoni modelli di vita e di pratica quotidiana – ha affermato Giusy Iemma -. Il vero senso della vita è fare qualcosa che rimanga anche dopo la vita stessa ed è quello che le nostre eccellenze hanno fatto”. Bonanno, per ultimo, ha sottolineato che “questa manifestazione incarna perfettamente i valori del lionismo, ovvero servire e mettersi al servizio del territorio”. Il service “Eccellenze del territorio nelle professioni e nelle arti” è nato nel 2014 e, come illustrato nelle conclusioni da Pasquale Bruscino, governatore del Distretto 108 Ya, “ha l’obiettivo di dar lustro alle eccellenze presenti nei vari territori”. “Occasioni come questa possono fungere da stimolo, nell’ottica del We Serve, per tutti i club lionistici, affinchéé possano scovare sempre nuovi talenti”. Secondo le regole di tale service, ogni club appartenente alla II Circoscrizione del Distretto ha dovuto scegliere l’eccellenza del proprio territorio da premiare. Di seguito i premiati: Massimo Sirelli è stato premiato dal Lions Club Catanzaro Host; Gregorio Carullo dal Lions Club Vibo Valentia; Giovanni Pugliese dal Lions Club Crotone Host; Don Giacomo Panizza dal Lions Club Lamezia Terme; Vito Teti dal Lions Club Soverato; Gabriele Sganga dal Lions Club Nicotera; Pierluigi Fraietta dal Lions Club Squillace “Cassiodoro”; Rocco Mazza dal Lions Club Catanzaro Mediterraneo; Lucio Parrillo dal Lions Club Catanzaro Rupe Ventosa; Pietro Iemmello dal Lions Club Catanzaro Temesa.