Europee, Mancuso ufficializza la candidatura con la Lega. «Otterremo risultati gratificanti»

verso il voto

Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria, è candidato per la Lega alle elezioni per l’Europarlamento nella circoscrizione dell’Italia meridionale, come anticipato dal Corriere del Calabria. La richiesta è venuta dal leader della Lega Matteo Salvini e dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Commenta Mancuso: «Ho accolto la proposta di Salvini e Durigon perché la sfida dell’8/9 giugno è decisiva per il futuro dell’Europa e nella consapevolezza che la Lega in Calabria e nel Sud intende potenziare la qualità della sua classe dirigente. Mi rendo conto – ha aggiunto – che abbiamo davanti un lavoro importante, ma affrontandolo con la stessa passione con cui più di dieci anni fa ho dato inizio al mio percorso politico, sono sicuro che otterremo risultati gratificanti. Metto a disposizione del partito, della Calabria e del Mezzogiorno il bagaglio di conoscenze, competenze e concretezza che ha fin qui contraddistinto il mio impegno nelle istituzioni». (redazione@corrierecal.it)

