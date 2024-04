Europee, la Lega candida il presidente del consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso

verso le elezioni

CATANZARO Il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso, della Lega, sarà candidato alle prossime elezioni Europee nella circoscrizione sud. E’ quanto si è apprende da ambienti vicini alla Lega, trova conferma l’anticipazione del Corriere della Calabria. Mancuso è stato eletto presidente dell’Assemblea calabrese al primo scrutinio il 15 novembre 2021. Dal 17 marzo 2023 è stato tra gli otto componenti il Comitato di coordinamento dei presidenti delle Assemblee legislative regionali e il 22 febbraio 2024 è stato eletto vice coordinatore della Conferenza. Di Catanzaro, 62 anni, Mancuso è sposato e padre di tre figli. Laureato in Economia dell’Azienda moderna, esercita la libera professione nel campo della consulenza fiscale, tributaria, amministrativa, societaria del lavoro e del contenzioso tributario. E’ stato eletto la prima volta in Consiglio nel gennaio 2020 nella breve legislatura interrotta per la morte della presidente della Regione Jole Santelli nel corso della quale ha svolto le prerogative di segretario-questore dell’Ufficio di presidenza del Consiglio. Candidato con la Lega nella circoscrizione Centro della Calabria, nell’ottobre 2021 ha ottenuto 6.906 preferenze. Nel 2011 è stato eletto al Consiglio comunale di Catanzaro esercitando, più volte, le funzioni di assessore al Bilancio, Patrimonio, Demanio e Affari generali. Successivamente (2018) è stato eletto consigliere provinciale di Catanzaro.