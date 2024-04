Fratelli d’Italia, anche dalla Calabria la marcia verso Pescara. Europee nel mirino

verso il voto

CATANZARO Dalla Calabria all’Abruzzo. Plotone meloniano in marcia con destinazione Pescara, la conferenza programmatica di Fratelli d’Italia che da oggi fino a domenica richiamerà in terra abruzzese tutto il partito, mobilitato a sostegno della premier Giorgia Meloni, che concluderà la convention e – secondo diversi analisti – dovrebbe annunciare la sua discesa in campo in prima persona alle Europee. E’, quella di Pescara, l’occasione per sottolineare la bontà dell’azione di governo a Palazzo Chigi ma soprattutto il lancio di Fratelli d’Italia nella campagna elettorale: “L’Italia cambia l’Europa”, è il titolo della conferenza in Abruzzo ma più prosaicamente sarà anche la “deadline” per la definizione delle candidature, e anche per questo i big di Fratelli d’Italia Calabria – guidati dalla coordinatrice regionale Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno – sono “precettati” e mobilitati per l’appuntamento abruzzese. L’attenzione, per la verità, sarà il “post”, l’appendice della convention, domenica, a chiusura della manifestazione dopo l’intervento della leader Meloni.

Il post convention

Il programma infatti recita “Assemblea nazionale e Direzione nazionale” di FdI: in termini più prosaici e sintetici, i tavoli nei quali si decideranno i candidati alle Europee. Per quanto riguarda la Calabria, al momento ci sono certezze, quasi certezze e incognite: tra le certezze, la riconferma della candidatura dell’uscente Denis Nesci, ormai ufficializzata, nel collegio Sud, e la riconferma dell’altro uscente Vincenzo Sofo, anche se in un altro collegio. La quasi certezza è la candidatura della presidente della prima Commissione del Consiglio regionale, Luciana De Francesco, la cui discesa in campo fino a qualche settimana fa era considerata subordinata alla non candidatura della Meloni ma adesso viene data da fonti interne al partito sempre più concreta in ogni caso, anche nel caso di discesa in campo della premier. E le incognite? Essenzialmente, il contributo che sarà richiesto ai meloniani di Calabria. In linea di massima dovrebbe essere dell’ordine di due candidati, e in questo caso i giochi sarebbero chiusi, ma alla fine, nel “gioco” del peso tra le regioni potrebbe essere richiesto anche un terzo nome. Prospettiva che ovviamente e comprensibilmente non entusiasma in modo particolare ma in FdI se il partito – cioè la Meloni – chiama dire no è un po’ difficile. Fonti interne a Fratelli d’Italia riferiscono che i vertici nazionali del partito avrebbero già chiesto varie disponibilità, tra cui quelle del senatore Fausto Orsomarso e verosimilmente di altri rappresentanti istituzionali come assessori e consiglieri regionali. Domenica tutti potrebbero conoscere la loro sorte. Di sicuro, tutti in campagna elettorale, saranno chiamati a dare il massimo, candidati o meno. Perché ovviamente la sfida di Fratelli d’Italia è doppiamente impegnativa, perché le Europee sono un tagliando del governo nazionale, e più umilmente, anche dell’azione del partito in Calabria e nella maggioranza che sostiene la Giunta Occhiuto. Il precedente di cinque anni fa nella regione riporta per Fratelli d’Italia un 10.26% che segnalava una tendenza in crescita in Calabria, e infatti alle Politiche del 2022 la percentuale si è issata al 19%, e dunque il voto di giugno avrà per i meloniani calabresi un significato evidente perché misurerà la direzione del trend del gradimento: se in aumento o in diminuzione. E l’esito non sarà assolutamente indifferente, soprattutto nel dopo elezioni, quando alla Cittadella potrebbe esserci una rivisitazione degli assetti della Giunta regionale e ricordando che è da settembre che Fratelli d’Italia chiede al governatore Occhiuto un maggiore peso, almeno sul piano delle deleghe. (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato